За сутки с рязанских улиц эвакуировали шесть автомобилей

Рязанцев попросили внимательнее выбирать места для парковки и стоянки автомобилей, а также смотреть на дорожные знаки и не нарушать действующие правила.

В Рязани сотрудники ГИБДД эвакуировали шесть автомобилей, которые мешали уборке города от снега и нарушили правила остановки и стоянки. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Так, например, на спецстоянку отправилась Lada Priora, которую эвакуировали с улицы Интернациональной за стоянку в зоне действия знака «Стоянка запрещена». За подобное нарушения на спецстоянки города отправились и другие автомобили.

Рязанцев попросили внимательнее выбирать места для парковки и стоянки автомобилей, а также смотреть на дорожные знаки и не нарушать действующие правила.