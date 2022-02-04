Вакцина «Спутник V» прошла все этапы клинических испытаний в России

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Вакцина «Спутник V» получила постоянную регистрацию в России. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщило ТАСС со ссылкой на главу минздрава Михаила Мурашко.

«Вакцина „Спутник V“ уже зарегистрирована не на предварительных условиях, [она] прошла полностью все этапы клинических исследований», — заявил министр.

Ранее препарат зарегистрировали «на условиях». Были проведены первая и вторая фаза исследований.

«Спутник V» зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Он стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной.