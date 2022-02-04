В Шиловском районе женщину осудили за убийство сожителя
Трагедия произошла в селе Санское.
В Шиловском районе женщину осудили за убийство сожителя. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Женщина приехала в гости к своим родственникам в село Санское. В кухне дома она, будучи пьяной, поссорилась с сожителем. В ходе конфликта она схватила нож и ударила мужчину в шею. Мужчина умер из-за повреждения сонной артерии.
Подсудимую приговорили к семи годам лишения свободы. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.