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В Шиловском районе женщину осудили за убийство сожителя
Трагедия произошла в селе Санское.

В Шиловском районе женщину осудили за убийство сожителя. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Женщина приехала в гости к своим родственникам в село Санское. В кухне дома она, будучи пьяной, поссорилась с сожителем. В ходе конфликта она схватила нож и ударила мужчину в шею. Мужчина умер из-за повреждения сонной артерии.

Подсудимую приговорили к семи годам лишения свободы. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.