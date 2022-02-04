В Санкт-Петербурге число погибших от отравления барием достигло семи

Ранее задержали главного врача медцентра

В Санкт-Петербурге число погибших от отравления барием достигло семи. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный главк следкома.

По информации ведомства, в петербургском медцентре длительное время оказывали услуги с применением химического препарата, не включенного реестр в лекарственных средств. При этом он не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Об отравлении пациентов барием после обследования желудка стало известно в конце января. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Позже задержали главного врача медицинского центра Евгения Попова. По информации РИА Новости, он утвердил заявку на покупку в ООО «НеваРеактив» препарата «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%". Помимо этого, задержана заведующая отделом лучевой диагностики центра.