В Рыбном около детского сада обвалился грунт
Инцидент произошел в пятницу, 4 февраля.
В Рыбном около детского сада обвалился грунт. Об этом сообщило
Инцидент произошел в пятницу, 4 февраля, у детсада «Жемчужинка». Обвалился грунт над коллектором.
Как рассказали журналистам в горадминистрации, коллектор давно не использовали.
По словам сотрудников детского сада, обвал случился в 8:00. На место прибыли специалисты коммунальных служб, а также врио мэра города Галина Михайлицина.
МБУ «Благоустройство» засыпало грунт и провело другие земляные работы. Пешеходную дорожку и парковку восстановят, а также высадят газон.