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В Рыбном около детского сада обвалился грунт
Инцидент произошел в пятницу, 4 февраля.

В Рыбном около детского сада обвалился грунт. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел в пятницу, 4 февраля, у детсада «Жемчужинка». Обвалился грунт над коллектором.

Как рассказали журналистам в горадминистрации, коллектор давно не использовали.

По словам сотрудников детского сада, обвал случился в 8:00. На место прибыли специалисты коммунальных служб, а также врио мэра города Галина Михайлицина.

МБУ «Благоустройство» засыпало грунт и провело другие земляные работы. Пешеходную дорожку и парковку восстановят, а также высадят газон.