В рязанском ТЦ «Барс» началась реконструкция

С 1 февраля закрыт первый этаж центра.

С 1 февраля первый этаж рязанского ТЦ «Барс» закрыли на реконструкцию. Об этом сообщили в группе центра в соцсетях.

Отмечается, что второй и третий этажи ТЦ, а также супермаркет «Барс» работают в обычном режиме.

На второй этаж пришлось переехать магазинам Daniel’s Crystal, Eyfel, «Варвара», Bijou, «Яндекс.Маркет», Cleanelly, «Золотое кольцо», «Павлопосадские платки». На цокольный — «Русская кожа», «Радиомаркет».

Посещение магазина «ОхотАктив», отделения «Промсвязьбанк», фотосалона «Мистер Фоткин» и ломбарда «Малахитовая шкатулка» доступно только через центральный вход и вход со стороны Михайловского шоссе. Кофейня «Coffee Hall», а также мастерские по ремонту обуви, часов и изготовлению ключей работают в прежнем режиме.

На данный момент в ТЦ можно зайти либо со стороны супермаркета, а также через центральный вход (по эскалатору на второй этаж).

Срок окончания ремонта неизвестен.