В Рязанской области за сутки выявили 1 201 случай COVID-19

Данные привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки выявили 1 201 случай COVID-19. Данные на пятницу, 4 февраля, привел федеральный оперштаб.

Всего в регионе за период пандемии зафиксировали 71 656 случаев коронавируса. В больницы области госпитализировали за день 106 человек.

За сутки от коронавируса умерли пять жителей региона, всего — 2 889. Выздоровели от ковида 206 человек, всего число вылечившихся составило 59 079.

В России за сутки выявили 168 201 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 12 452 765.

За сутки выздоровели 58 449 человек, всего с начала пандемии вылечились 10 449 181 человек.

За сутки скончались 682 человека, всего — 334 039.