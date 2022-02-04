В Рязанской области скончался ветеран пожарной охраны Юрий Сторожилов

Ему было 80 лет.

Умер рязанский спасатель, ветеран пожарной охраны Юрий Сторожилов. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Сторожилов родился 29 декабря 1941 года в Ряжске. В 1964 году он, после окончания училища, начал работать в государственном пожарном надзоре управления охраны общественного порядка по Ряжскому району.

Он прошел путь от инспектора до начальника отделения. С сентября 1991 по октябрь 1993 годы Сторожилов был начальником ПСО № 13 противопожарной аварийно-спасательной службы УВД Рязанского облисполкома по Ряжскому району.

В 1993 Сторожилов вышел на пенсию в звании майора внутренней службы.