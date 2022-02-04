В Рязанской области изменится расписание движения электричек из-за ремонта

7 — 9, 12 — 18 и 21, 22, 24 и 25 февраля у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

В Рязанской области изменится расписание движения электричек из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

В феврале на участках Подлипки — Луховицы, Ряжск-1 — Кораблино, Лесок — Листвянка — Перевлес, станциях Рыбное и Рязань-1 буду ремонтировать железнодорожную инфраструктуру.

С 7 по 9 февраля отменят две электрички «Рязань-1 — Дивово» с отправлением в 07:03 и «Дивово — Рязань-1» с отправлением в 08:12. Электричка «Голутвин — Рязань-1» (время отправления 09:05) отправится со станции Фруктовая в 09:58.

8 и 9 февраля поезда «Ряжск-1 — Рязань-2» (время отправления 05:07) и «Рязань-2 — Ряжск-1» будут прибывать и отправляться со станции Стенькино-1.

21, 22, 24 и 25 февраля отменят пригородные поезда: «Рязань-1 — Сасово» (время отправления 12:45), «Рязановка — Кривандино» (время отправления 11:10) и «Кривандино — Рязановка» (время отправления 14:57).

12 — 13 февраля поезд «Ряжск-1 — Рязань-2» (время отправления 08:45) отправится в 09:20, а «Рязань-2 — Ряжск-1» (время отправления 04:52) — в 06:05.

14 — 16 и 18 февраля электричка «Рыбное — Рязань-1» (время отправления 06:52) отправится в 07:35, а «Голутвин — Рязань-1» (время отправления 05:16) — в 05:55.

Отмечается, что в графике возможны корректировки.