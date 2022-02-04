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В Рязани мужчину задержали за кражу коньяка
Инцидент произошел в супермаркете на улице Чапаева.

В Рязани полицейские задержали мужчину за кражу бутылки коньяка из супермаркета. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел в сетевом магазине на улице Чапаева в четверг, 3 февраля.

В полицию обратилась сотрудница супермаркета. Она рассказала, что в торговом зале находился подозрительный мужчина. Другие сотрудники предположили, что мужчина хочет совершить кражу. На место направили патрульных.

Когда полицейские прибыли, мужчина уже ушел. Изучая записи камер видеонаблюдения, полицейские увидели, что мужчина вернулся в торговый зал, взял с полки бутылку коньяка и ушел мимо кассы. Он быстрым шагом вышел из магазина и побежал. Около Центрального рынка вора задержали. Его доставили в отдел полиции.

Задержанным оказался 33-летний неработающий рязанец. Ранее его судили за убийство. На данный момент решается вопрос о привлечении его к ответственности.