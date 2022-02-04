В Рязани водитель «КамАЗа» погнался за прохожим с ножом из-за замечания

Мужчина рассказал, что инцидент произошел в Дашково-Песочне.

Рязанец рассказал о водителе «КамАЗа», который кинулся на него с ножом после замечания. Пост об этом в пятницу, 4 февраля, появился в группе « Подслушано у водителей Рязани ».

Мужчина рассказал, что инцидент произошел в Дашково-Песочне.

«При спуске с Советской Армии в сторону Муромского шоссе выдавил на обочину. Я подошел в попытке объяснить, что теперь два ряда едут прямо, а этот идиот выпрыгнул из кабины с ножом и погнался за мной с криками „Куда прешь не со своего ряда“. Пришлось в панике ретироваться. Если кто знает данного индивида передайте ему, чтобы на знаки смотрел, а кидаться на людей с ножом вообще последнее дело», — написал рязанец.