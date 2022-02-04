В Рязани с улиц снег помогает убирать спецтехника РНПК

Спецтехника Рязанской НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс Роснефть") ежедневно выходит на улицы города, чтобы ликвидировать последствия снегопадов.

Спецтехника Рязанской НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс Роснефть") ежедневно выходит на улицы города, чтобы ликвидировать последствия снегопадов. Расчищается дорога от пересечения улиц Черновицкой и Островского до Ново-рязанской ТЭЦ для непрерывного производственного процесса. В Южном промузле находится более 30 предприятий и организаций.

В четверг, 4 февраля, заводской автогрейдер расчистил дороги поселка Южный для пешеходов, муниципального и личного транспорта. В январе спецтехника завода вывозила снег с территории областной клинической больницы имени Семашко, расчистила снег на станции погрузки «Рязань-2». Несколько дней машины работали в Мурмине — от снежных заносов освободили больницу, школу, детские сады ипочту. Также снег убрали с территории отрядов аварийно-спасательной службы Рязанской области и на главной дороге в Турлатове.

В уборке улиц города от снега нефтезавод задействует собственную спецтехнику — автогрейдеры, фронтальные погрузчики, комбинированные дорожные машины со снегоотвалом и пескоразбрасывателем, локомобили с роторным оборудованием, которыеспособны отбрасывать снег на расстояние более шести метров.

Рязанская НПК реализует проекты по реконструкции и модернизации производства и проводит собственные экологические акции в рамках социальной ответственности и в заботе об окружающей среде. Каждый год весной и осенью сотрудники нефтезавода выходят насубботники и приводят в порядок территории города. В 2021 году Рязанская НПК высадила на разных площадках города более 600 саженцев дуба, ели, сосны, липы и пирамидального тополя.

Нефтезавод активно занимается экологическим просвещением школьников, помогает в организации экспедиций юных экологов общественного клуба «Хозяин Мещеры», оказывает финансовую поддержку Окскому заповеднику. Системная работа АО «РНПК» в области охраны окружающей среды неоднократно высоко оценивалась как на региональном, так и на федеральном уровнях. В 2021 году коллектив Рязанской НПК наградили благодарственным письмом администрации Рязани по итогам участия в международной эколого-патриотической акции «Сад памяти».