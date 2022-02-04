В Рязани полицейские задержали рецидивиста, который избил и ограбил соседа

Инцидент произошел на улице Загородной. Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.

В Рязани полицейские задержали рецидивиста, который избил и ограбил соседа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 41-летний житель улицы Загородной и рассказал, что на него в подъезде напал неизвестный. Он избил мужчину и отобрал все наличные деньги — 10 тысяч рублей.

Оперативники опросили местных жителей и нашли свидетеля нападения. С помощью него установили личность грабителя. Им оказался 32-летний рязанец, который жил в одном подъезде с пострадавшим.

Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Он рассказал, что украденные деньги потратил на наркотики.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Ему грозит до семи лет тюрьмы.