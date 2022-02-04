В Рязани полицейские задержали мужчину, угрожавшего матери ножом

Инцидент произошел в доме на проезде Щедрина.

В Рязани полицейские задержали мужчину, угрожавшего матери ножом. Об этом сообщило региональное УМВД .

Инцидент произошел в доме на проезде Щедрина. В дежурную часть поступил звонок о том, что в квартире одного из домов сын угрожал матери убийством.

Патрульные прибыли по адресу. Они увидели и обезоружили 33-летнего безработного мужчину. Позже его доставили в отдел полиции.

На рязанца завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.