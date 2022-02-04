В Рязани изменится схема движения маршрута № 41

С понедельника, 7 февраля, маршрут продлят до остановки «Микрорайон № 1». Помимо этого, автобусы будут следовать через пункт «улица Большая, дом № 90».

В Рязани изменится схема движения маршрута № 41. Об этом сообщила мэрия.

С понедельника, 7 февраля, маршрут продлят до остановки «Микрорайон № 1». Помимо этого, автобусы будут следовать через пункт «улица Большая, дом № 90».

Это связано с просьбам жителей Шереметьевского квартала и улицы Большой. Горожане рассказывали о необходимости обслуживания района дополнительными маршрутами.

Также в мэрии прорабатывают вопрос организации остановки за светофором после поворота с улицы Тимакова на улицу Большую по направлению к центру Рязани.