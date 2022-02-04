В Рязани 8 февраля откроются еще два пункта бесплатного экспресс-тестирования на ковид

Об этом заявил зампред правительства Роман Петряев

В Рязани 8 февраля откроются еще два пункта бесплатного экспресс-тестирования на ковид. Об этом сообщил зампред правительства Роман Петряев на совещании с губернатором.

По его словам утром, 8 февраля, работу начнут пункты около ДК «Приокский» и ТЦ «Европа» на улице Новоселов.

Отмечается, что за четыре дня в пунктах сделали 5300 тестов, 856 из них выявили положительный результат. Это 16% от общего числа.