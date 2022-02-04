В России увеличат ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами. Соответствующую инициативу предложили внести депутаты ЛДПР, передали
По словам одного из авторов инициативы, замруководителя фракции Ярослава Нилова, ежемесячную выплату для ухаживающих за инвалидами граждан повысят до 13 тысяч рублей с индексацией. В настоящее время такая выплата установлена в размере десяти тысяч рублей без индексации.
Так, неработающим родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), которые ухаживают за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, предоставят возможность получить ежегодно индексируемую ежемесячную выплату в размере 13 тысяч рублей, что сопоставимо с прогнозируемой величиной МРОТ в 2023 году. Что касается людей, которые живут в районах Крайнего Севера, у них выплаты увеличатся на районный коэффициент, который применяют при определении размеров пенсии.
Законопроект в Госдуму внесут в пятницу, 4 февраля.