В России увеличат ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами

По словам одного из авторов инициативы, замруководителя фракции Ярослава Нилова, ежемесячную выплату для ухаживающих за инвалидами граждан повысят до 13 тысяч рублей с индексацией. В настоящее время такая выплата установлена в размере десяти тысяч рублей без индексации.

В России увеличат ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами. Соответствующую инициативу предложили внести депутаты ЛДПР, передали РИА Новости .

По словам одного из авторов инициативы, замруководителя фракции Ярослава Нилова, ежемесячную выплату для ухаживающих за инвалидами граждан повысят до 13 тысяч рублей с индексацией. В настоящее время такая выплата установлена в размере десяти тысяч рублей без индексации.

Так, неработающим родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), которые ухаживают за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, предоставят возможность получить ежегодно индексируемую ежемесячную выплату в размере 13 тысяч рублей, что сопоставимо с прогнозируемой величиной МРОТ в 2023 году. Что касается людей, которые живут в районах Крайнего Севера, у них выплаты увеличатся на районный коэффициент, который применяют при определении размеров пенсии.

Законопроект в Госдуму внесут в пятницу, 4 февраля.