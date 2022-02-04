В России предложили ужесточить санкции за пропаганду педофилии

К ответственности планируют привлечь людей, которые пропагандируют или оправдывают педофилию.

В России предложили ужесточить ответственность для лиц, которые оправдывают или пропагандируют педофилию. Соответствующее заявление в пятницу, 4 февраля, поступило от главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, сообщили РИА Новости.

«Необходимо проработать и вопрос более серьезной ответственности для тех, кто пропагандирует или оправдывает педофилию. Очевидно, что эти граждане представляют серьезную опасность для общества, потому что в любой момент от разговоров, что „педофилия — это нормально“, они могут перейти к насилию», — сказал Пискарев.

Пискарев заявил, что в Госдуме продолжат выявлять подобные ресурсы и блокировать их.