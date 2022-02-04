В России предложили новое основание для лишения прав

Первый зампред общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил лишать молодых водителей прав, если они попали в три или более ДТП.

В России предложили лишать прав новичков после трех или более ДТП. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил первый зампред общественной палаты Ленобласти Владимир Петров, сообщили РИА Новости .

Соответствующее письмо он направил на имя начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова.

Петров считает, что особую опасность на дорогах представляют молодые и неопытные водители. Он заявил, что после сдачи экзаменов и получив права, многие начинают «гонять» и становятся виновниками ДТП.

«Прошу вас оценить идею о введении дополнительных правил для лиц, имеющих минимальный водительский опыт: если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трех ДТП, то его „права“ подлежат аннулированию с правом повторного экзамена в органах ГИБДД на знание практического и теоретического курсов владения автомобилем», — говорится в письме.