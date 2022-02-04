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В России предложили новое основание для лишения прав
Первый зампред общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил лишать молодых водителей прав, если они попали в три или более ДТП.

В России предложили лишать прав новичков после трех или более ДТП. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил первый зампред общественной палаты Ленобласти Владимир Петров, сообщили РИА Новости.

Соответствующее письмо он направил на имя начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова.

Петров считает, что особую опасность на дорогах представляют молодые и неопытные водители. Он заявил, что после сдачи экзаменов и получив права, многие начинают «гонять» и становятся виновниками ДТП.

«Прошу вас оценить идею о введении дополнительных правил для лиц, имеющих минимальный водительский опыт: если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трех ДТП, то его „права“ подлежат аннулированию с правом повторного экзамена в органах ГИБДД на знание практического и теоретического курсов владения автомобилем», — говорится в письме.