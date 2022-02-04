В России планируют разрешить оплачивать частные детские сады маткапиталом

Ранее сообщалось, что с 1 февраля маткапитал проиндексируют на 8,4%. Так, семьям с одним ребенком полагается поддержка в размере 524,5 тысяч рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей.

В России хотят разрешить оплачивать частные детские сады материнским капиталом. Такое предложение в пятницу, 4 февраля, озвучила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, сообщили РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля маткапитал проиндексируют на 8,4%. Так, семьям с одним ребенком полагается поддержка в размере 524,5 тысяч рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей.

Ожидается, что к 2024 году материнский капитал составит 700 тысяч рублей. В зависимости от региона семьям полагаются дополнительные надбавки.