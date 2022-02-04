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В России начали бороться с «автоловушками»
В интернете создали специальный сайт, где российские водители могут оставить информацию о дорожных ловушках.

В России начали бороться с «автоловушками». Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В интернете создали специальный сайт, где российские водители могут оставить информацию о дорожных ловушках. Это участки дороги с искусственно созданными условиями для нарушения правил дорожного движения.

Информация о незаконно установленных дорожных знаках или ситуациях на проезжей части с сайта попадет в подразделения госавтоинспекции для реагирования.

Организаторы надеются, что проект поможет убрать с дороги участки, где водители вынужденно нарушают ПДД.