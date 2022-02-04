В РГРТУ имени Уткина стартовали региональные этапы математических олимпиад

В РГРТУ имени Уткина стартовали региональные этапы всероссийской олимпиады по математике для 9-11 классов и олимпиады по математике имени Леонарда Эйлера для учащихся восьмых классов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Олимпиады пройдут 4-5 февраля. В них примут участие 90 школьников из учебных заведений Рязани и области.

Участников олимпиад приветствовали зампред правительства региона Роман Петряев, и.о. главы областного минобра Ольга Васина, ректор РГРТУ Михаил Чиркин и председатель жюри Кирилл Бухенский.

«Всероссийская олимпиада проводится с целью выявления и развития у учащихся творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности. Также важной задачей является создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний, отбора наиболее талантливых школьников для участия в заключительном этапе», — отметили в вузе.

Результаты олимпиад опубликуют на сайте регионального министерства образования.