В работе ряда соцсетей произошел сбой

Речь идет о соцсетях и сервисах Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube и Google.

В России на некоторое время перестали работать популярные социальные сети. Об этом в пятницу, 4 февраля, свидетельствуют данные Downdetector.

Речь идет о соцсетях и сервисах Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube и Google. По данным Downdetector, пользователи WhatsApp пожаловались на сложности с отправкой сообщений (75%), проблемы в работе приложения (15%), ошибку авторизации (10% не могли авторизоваться). Жалобы поступили от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных российских городов.

Ранее сообщалось, что сбой произошел в работе «Вконтакте» и «Ростелекома».