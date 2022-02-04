В работе ряда соцсетей произошел сбой
Речь идет о соцсетях и сервисах Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube и Google.
В России на некоторое время перестали работать популярные социальные сети. Об этом в пятницу, 4 февраля, свидетельствуют данные Downdetector.
Речь идет о соцсетях и сервисах Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube и Google. По данным Downdetector, пользователи WhatsApp пожаловались на сложности с отправкой сообщений (75%), проблемы в работе приложения (15%), ошибку авторизации (10% не могли авторизоваться). Жалобы поступили от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных российских городов.
Ранее сообщалось, что сбой произошел в работе «Вконтакте» и «Ростелекома».