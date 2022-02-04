В Москве псевдо-шоумен обманул мужчину на 700 тысяч рублей

Аферист в разговоре с москвичом сообщил, что хочет создать свое агентство по организации мероприятий и предложил присоединиться к бизнесу доверчивого мужчину.

В Москве начинающий предприниматель обманул мужчину на 700 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщил telegram-канал Shot.

Аферист в разговоре с москвичом сообщил, что хочет создать свое агентство по организации мероприятий и предложил присоединиться к бизнесу доверчивого мужчину. Псевдо-шумен придумал историю, что для стартапа нужна крупная сумма денег и партнеры. Поэтому он предложил доверчивому москвичу стать одним из них и вложить средства, пообещав уже в первый месяц заработанный миллион. План мошенника не вызвал никаких сомнений, поэтому мужчина продал свой Volkswagen Touareg 2003 года выпуска.

Спустя полгода обещаний москвич заподозрил неладное и начал требовать деньги обратно. Тогда афериста задержали за мошенничество, но по другим делам. Тогда мужчина написал на своего знакомого заявление, но семья афериста возвращать ему деньги отказалась.