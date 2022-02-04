В Ленобласти голый сосед терроризирует жильцов дома и угрожает изнасилованием

Соседи рассказали, что у мужчины проблемы с психикой и он часто разговаривает сам с собой. Однако на сегодняшний день они не могут найти на него управу — мужчину отправляли в психбольницу, но он сбежал оттуда спустя сутки.

В Мурино голый сосед терроризирует жильцов многоэтажного дома. Об этом в пятницу, 4 февраля, написал Life .

По словам соседей, мужчина истошно кричит и угрожает изнасиловать, также он гуляет по подъезду в обнаженном виде.

Видео с мужчиной опубликовали в группе «ЖК „Ромашки“ Девяткино» во «ВКонтакте». Соседи рассказали, что у мужчины проблемы с психикой и он часто разговаривает сам с собой. Однако на сегодняшний день они не могут найти на него управу — мужчину отправляли в психбольницу, но он сбежал оттуда спустя сутки.

«Неоднократно домогался и угрожал насилием сексуального характера девушке, живущей по соседству (заявление в полицию было написано), она уже второй месяц живет у друзей, так как ей страшно столкнуться с ним», — рассказали соседи.