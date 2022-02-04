В Красноярске десятилетний ребенок разбился насмерть, катаясь на ледянке

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В Красноярске десятилетний мальчик погиб, неудачно скатившись с горы во время катания на ледянке. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщил региональный главк С. К. России .

Трагедия случилась еще 22 января. Там десятилетний мальчик катался с отцом со склона. В какой-то момент отец отошел к автомобилю, а ребенок покатился со склона на ледянке и упал. Он ударился головой о землю и получил открытую черепно-мозговую травму. Ребенка доставили в больницу, но спустя 1,5 недели он умер.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.