В Александро-Невском районе пенсионер ударил внука молотком по голове

Молодого человека доставили в больницу, а на пенсионера возбудили уголовное дело за причинение легкого вреда здоровью.

В Александро-Невском районе пенсионер ударил внука молотком по голове. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Супруга мужчины заболела коронавирусом. Когда она была в больнице, по хозяйству пенсионеру помогал 20-летний внук.

В один из дней молодой человек пошел работать во двор и накинул старую бабушкину куртку, чтобы не испачкаться. Из-за этого между родственниками произошел конфликт. Мужчина схватил молоток и ударил внука по голове.

Молодого человека доставили в больницу, а на пенсионера возбудили уголовное дело за причинение легкого вреда здоровью.