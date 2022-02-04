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Прокуратура потребовала 10 лет тюрьмы для водителя, сбившего насмерть двух подростков в Шиловском районе
Трагедия случилась в ночь с 7 на 8 августа 2021 года. Тогда обвиняемый, находясь в алкогольном состоянии, сел за руль автомобиля Kia и сбил двух подростков.

Водителя, сбившего насмерть двух подростков в Шиловском районе, потребовали посадить в тюрьму на 10 лет. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщила областная прокуратура.

Оглашение приговора началось в 10 часов.

Трагедия случилась в ночь с 7 на 8 августа 2021 года. Тогда обвиняемый, находясь в алкогольном состоянии, сел за руль автомобиля Kia. Он ехал по дороге «Польное Конобеево — Завидное — Кермись» в сторону села Кермись. Он не справился с управлением и сбил подростков 16 и 17 лет — юношу и девушку. Парень скончался на месте происшествия, девушка умерла в больнице.

Прокурор потребовал для подсудимого наказание в виде лишения свободы на срок девять лет и девять месяцев, с лишением права управления транспортными средствами на три года

Также с него требуют два миллиона рублей за моральный и материальный ущерб.