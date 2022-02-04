Суд назначил девять лет колонии-поселении москвичу, сбившему насмерть подростков в Шацком районе

Кроме этого мужчина должен выплатить два млн рублей морального ущерба и 79 тысяч рублей материального ущерба.

Суд назначил девять лет колонии-поселении москвичу, сбившему насмерть подростков в Шацком районе. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

52-летнего жителя Москвы признали виновным по пункту, а части 6 статьи 264 УК Р. Ф. Ему назначили девять лет и девять месяцев колонии-поселении, а также лишили права управления транспортными средствами на срок два года и девять месяцев.

Кроме этого мужчина должен выплатить два млн рублей морального ущерба и 79 тысяч рублей материального ущерба.

Трагедия случилась в ночь с 7 на 8 августа 2021 года. Тогда обвиняемый, находясь в алкогольном состоянии, сел за руль автомобиля Kia. Он ехал по дороге «Польное Конобеево — Завидное — Кермись» в сторону села Кермись. Он не справился с управлением и сбил подростков 16 и 17 лет — юношу и девушку. Молодой человек скончался на месте происшествия, девушка умерла в больнице.