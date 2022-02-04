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Шашкин: Рязань должна забыть про многоэтажные «человейники»
Глава Г. У. архитектуры и градостроительства поднял вопрос об изменении регламентов по строительству жилья в регионе.

Главный архитектор области заявил, что Рязань должна забыть про многоэтажные «человейники».

В четверг, 4 февраля, начальник ГУ архитектуры и градостроительства Роман Шашкин на совещании с губернатором поднял вопрос об изменении регламентов по строительству жилья в регионе.

Шашкин заявил, что для формирования благоприятной среды недостаточно параметра плотности застройки.

«Необходимо ограничить высотность застройки и вводить жесткие требования по созданию социальной инфраструктуры. Строительство школ, детсадов, поликлиник и так далее. Мы должны навсегда забыть вид десятка одинаковых многоэтажных человейников стоящих в чистом поле», — заявил чиновник. Он отметил, что это можно сделать с помощью изменения региональных нормативов.

«Рязань любят за богатую историю, классическую архитектуру и неплохо сохранившийся исторический центр города. В каждом отдельном случае может казаться, что проще снести старый дом и построить на его месте что-то новое, современное… но в масштабе города — это пусть в никуда. Пусть к полной утрате истории. Губернатор поддержал этот запрос горожан: вступил в действие охранный регламент исторического поселения. Новой высотной застройки в центре города больше не будет», — заключил Шашкин.