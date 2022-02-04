Рязанские полицейские задержали пьяного москвича-дебошира

Мужчина в нетрезвом виде управлял машиной, а также разбил стекла в развлекательном заведении.

Рязанские полицейские задержали москвича, управлявшего машиной в пьяном виде, а также разбившего стекла развлекательного заведения. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что на улице Ленина пьяный мужчина сел за руль Ford, перекрыл вход в заведение, а после этого начал бить стекла. Приехавшие правоохранители задержали на месте 34-летнего москвича.

Мужчина не смог объяснить причину своих действий. По словам свидетеля, а также согласно записям видеокамеры, за рулем перегородившей машины был именно он. Также москвич бросал в стекла тяжелый предмет. На место вызвали сотрудников ДПС.

Дебошир отказался от освидетельствования. На него составили административный протокол.