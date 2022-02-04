Рязанка рассказала о последних днях жизни своего ребенка, который умер после комы в перинатальном центре

20 января комиссия присвоила ребенку паллиативный статус, 21 января его состояние резко ухудшилось, а 22 января мальчик умер.

Рязанка рассказала о последних днях жизни своего ребенка, который умер после комы в перинатальном центре. Информацию женщина разместила на своей странице в Instagram.

По словам рязанки, она с мужем ходила к ребенку в реанимацию два раза в день. Они кормили его через зонд, меняли подгузники, мазали кремом. Медсестры и врачи разрешили несколько раз подержать малыша на руках, несмотря на ИВЛ и множество капельниц. Женщина отметила, что состояние ребенка было стабильным.

Далее его должны были перевести в детскую больницу, где ему установили бы трахеостому и гастрострому. 20 января комиссия присвоила ребенку паллиативный статус, 21 января его состояние резко ухудшилось, а 22 января мальчик умер.

«22 числа сын ушел, он ушел именно до перевода в больницу, он ушел потому, что не захотел лежать с кучей трубок, он ушел и пожалел нас — родителей, он ушел- он так сам решил», — написала рязанка.

По желанию семьи, когда малыш умер, врачи сразу позвонили родителям, чтобы у них было время побыть с ребенком.

«Мы были вместе до конца (пока за ним не пришли), нас никто не торопил, почти три часа мы сидели, обнявшись с сыном и говорили ему, что все хорошо, что он больше не между небом и землей, что он на небесах — наш ангел», — поделилась рязанка.

Напомним, в конце января стало известно о смерти новорожденного после комы в перинатальном центре. После гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело, а семья начала искать пострадавших от рук врачей перинатального центра.