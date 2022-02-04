Рязанка пожаловалась мэру на неуборку дороги в Сысоеве

Об этом глава горадминистрации Елена Сорокина рассказала в соцсетях.

Рязанка на личном приеме пожаловалась мэру Елене Сорокиной на отсутствие уборки на дороге, ведущей в Сысоево. Об этом глава горадминистрации сообщила на странице в соцсети.

По словам горожанки, пешеходам, среди которых есть пожилые люди, сложно проходить по дороге. «Накануне личного приема, по заверениям жительницы, дороги прогрейдировали. Но вопрос с поселком поставила на контроль», — заявила Сорокина.

Помимо этого, мэр рассказала о других жалобах рязанцев. В частности, мужчина поделился тем, что не мог добраться с площади Победы в Приокский с 22 до 23 часов. Маршрутки № 46 и 53 были переполнены. «Поручила руководителю управления транспорта провести мониторинг работы этих маршрутов, проверить заполняемость транспорта в вечерние часы», — отметила Сорокина.

Также на приеме речь зашла о расселении дома № 6 по Северному переулку. Глава администрации отметила, что проблема «многолетняя и непростая». Она отметила, что Северный переулок входит в программу развития застроенных территорий.

«Если застройщик не выполняет свои обязательства по расселению в установленный срок, людей не устраивает предоставляемое жилье, жильцы, не дожидаясь окончания даты действия договора, могут обратиться в администрацию с заявлением о признании своего дома аварийным. Здесь уже вступает в силу федеральный закон о расселении аварийного жилья. В этом году мы расселяем 4 таких дома. Договорились, что жильцы встретятся со специалистами управления капитального строительства и получат всю необходимую информацию по каждому варианту решения вопроса», — заявила мэр.