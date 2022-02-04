Рязанец предстанет перед судом за избиение мужчины во время дорожного конфликта

Инцидент случился на улице Соборной.

В Рязани предстанет перед судом мужчина, который избил водителя. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Инцидент случился на улице Соборной. Там потерпевший ехал на своем автомобиле и остановился на проезжей части, включив аварийный сигнал, и вышел из машины. Сзади него ехал обвиняемый. Он начал объезжать транспортное средство и проехал слишком близко к водителю. Последнему это не понравилось и он ударил ладонью по машине.

Тогда обвиняемый припарковал свою машину неподалеку, и направился к обидчику. Мужчина начал избивать рязанца по лицу, а когда тот упал, начал бить ногами и руками по туловищу и голову. В результате потерпевший получил травмы головы и грудной клетки, что относится к средней тяжести вреда.

Максимальное наказание за это преступление — три года лишения свободы.