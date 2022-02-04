Рязанец ответит в суде за смертельное избиение подростка

29-летний рязанец избил 15-летнего подростка из-за долга в пять тысяч рублей. Ребенок на три недели впал в кому, после чего умер.

Рязанец ответит в суде за смертельное избиение подростка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

7 августа 2021 года неоднократно судимый безработный 29-летний житель Рязани избил 15-летнего подростка из-за долга в пять тысяч рублей. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и на три недели впал в кому. Он умер в больнице не приходя в сознание.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего»). Дело направили в суд для рассмотрения по существу.