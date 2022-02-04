Россиянам рассказали об эффекте ноцебо после вакцинации от COVID-19

Противоположный плацебо эффект, который характеризуется жалобами пациентов на ухудшение самочувствия, но они не связаны с препаратом.

Россиянам рассказали об эффекте ноцебо после вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил иммунолог Николай Крючков в беседе с ura.ru .

По его словам, когда пациент после прививки от COVID-19 чувствует головные боли, недомогания или слабость — это обусловлено эффектом ноцебо. Противоположный плацебо эффект, который характеризуется жалобами пациентов на ухудшение самочувствия, но они не связаны с препаратом.

«Есть исследование о том, что, оказывается, очень значительная доля нежелательных явлений в результате применения вакцин, системных особенно, обусловлено эффектом ноцебо», — рассказал ученый.

Специалист подчеркнул, что подобный эффект встречается даже после прививок от гриппа.