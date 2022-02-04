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Россиянам напомнили о новых табачных штрафах
С февраля для физических лиц устанавливают ответственность за незаконную перевозку табачной продукции по территории России.

Россиянам напомнили о новых табачных штрафах. Об этом агентству «Прайм» рассказал ведущий юрист Евразийской юридической компании «Сенатор плюс» Юрий Дахов.

С февраля для физических лиц устанавливают ответственность за незаконную перевозку табачной продукции по территории России. Речь идет о немаркированных изделиях без акцизных марок.

Юрист сообщил, что по стране разрешается перевозить лицам старше 18 лет не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарил), или 250 граммов табака, или табачную продукцию весом не более 250 граммов на одного человека.

Нарушителю требований грозит штраф от 15 до 25 тысяч рублей «с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения».