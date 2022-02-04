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Пьяный рязанец пытался дать взятку в 50 тысяч рублей сотруднику ГИБДД
Против 43-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

Пьяный рязанец пытался дать взятку в 50 тысяч рублей сотруднику ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

2 февраля 2022 года 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и катался по улицам Кораблина. Его задержали и доставили в отделение полиции для составления административного протокола.

В служебном кабинете рязанец попытался дать сотруднику полиции взятку в 50 тысяч рублей. Полицейский отказался от незаконного вознаграждения.

На водителя завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу»).