Правительство предложило снизить наценку на социально значимые продукты до пяти процентов

В список продуктов вошли свекла, морковь, капуста, картофель, лук, питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар, а также хлебобулочные изделия недлительного хранения.

Правительство предложило снизить наценку на социально значимые продукты до пяти процентов. Об этом пишет «Коммерсант».

Вопрос обсудили на совещании с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

В список продуктов вошли свекла, морковь, капуста, картофель, лук, питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар, а также хлебобулочные изделия недлительного хранения.

В Минсельхозе сообщили, что минимизируют торговые наценки до начала нового сельхозсезона — 1 июля 2022 года.

Ранее ритейлеры сообщили ФАС, что готовы ограничить наценку не более чем на 10%. Но такая цифра правительство не устроила из-за опасения компенсации издержек за счет поставщиков.

Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков рассказал, что ограничение наценок не позволит стабилизировать цены на овощи. Это связано с традиционным ростом импортных поставок. По мнению Глушкова, проблему можно решить субсидированием автомобильных перевозок овощей из регионов.