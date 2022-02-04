Под Рязанью нашли тело пенсионера, обглоданное кошками

Мужчина 1949 года рождения проживал как отшельник в Спасском районе последние 30 лет.

Под Рязанью нашли тело пенсионера, обглоданное кошками. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР Оксану Янину.

Мужчина 1949 года рождения проживал как отшельник в Спасском районе последние 30 лет. У него было пять кошек. До ближайшей деревни от его дома зимой можно было добраться только на снегоходе.

В четверг, 3 февраля, мимо дома 73-летнего пенсионера проезжал егерь. Он увидел, что из трубы не идет дым и зашел внутрь. В помещении он нашел тело мужчины, которое сильно обглодали кошки.

Следователи начали проверку, назначили судебно-медицинская экспертизу для установления причин смерти.

Фото «МК в Рязани»