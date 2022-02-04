Пенсионер, чье тело обнаружил егерь в Спасском районе, прожил больше 30 лет отшельником в лесу

Валентин Шангин в советское время занимался заготовкой смолы с хвойных деревьев в Федотьевском поселении Спасского района. Потом производство закрыли, а он остался жить в лесу.

Пенсионер, чье тело обнаружил егерь в Спасском районе, прожил больше 30 лет отшельником в лесу. Об этом пишет ИД «Пресса».

Егерь Бельского участка Спасского охотхозяйства Александр Федоров часто навещал отшельника Валентина Шангина. В четверг, 3 февраля, Федоров проезжал мимо его хижины на снегоходе и заметил, что около дома нет свежих следов, а из трубы не идет дым. Зайдя внутрь, егерь обнаружил тело 72-летнего пенсионера, которое начали обгладывать кошки. У отшельника их было не меньше пяти.

Александр Федоров поехал в ближайший населенный пункт и вызвал полицию. Причину смерти еще не установили, но предварительно травм на теле не обнаружили.

Как пишет «Пресса», Валентин Шангин в советское время занимался заготовкой смолы с хвойных деревьев в Федотьевском поселении Спасского района. В 90-е производство остановили, но Шангин с напарником продолжили занятие. Позже друг уехал, а Валентин так и остался жить в лесу. В полудоме-полуземлянке он прожил более 30 лет. Пять лет назад мужчина оформил пенсию и ходил за ней в село Веретье за десятки километров. Раз в месяц он закупал там нужные продукты. В основном отшельник ел ягоды и грибы, также ему помогали местные жители.

Фото председателя общества охотников и рыболовов Спасского района Александра Штринева