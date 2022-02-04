\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 04
-5°
Сбт, 05
-10°
Вск, 06
-5°
ЦБ USD 76.05 -0.6 05/02
ЦБ EUR 87.12 0.56 05/02
Нал. USD 75.00 / 77.00 16:39
Нал. EUR 86.00 / 88.00 16:39
Новости
Публикации
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
Вчера 17:42
5 492
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
Вчера 13:17
3 887
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
4 706
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
30 090
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Пенсионер, чье тело обнаружил егерь в Спасском районе, прожил больше 30 лет отшельником в лесу
Валентин Шангин в советское время занимался заготовкой смолы с хвойных деревьев в Федотьевском поселении Спасского района. Потом производство закрыли, а он остался жить в лесу.

Пенсионер, чье тело обнаружил егерь в Спасском районе, прожил больше 30 лет отшельником в лесу. Об этом пишет ИД «Пресса».

Егерь Бельского участка Спасского охотхозяйства Александр Федоров часто навещал отшельника Валентина Шангина. В четверг, 3 февраля, Федоров проезжал мимо его хижины на снегоходе и заметил, что около дома нет свежих следов, а из трубы не идет дым. Зайдя внутрь, егерь обнаружил тело 72-летнего пенсионера, которое начали обгладывать кошки. У отшельника их было не меньше пяти.

Александр Федоров поехал в ближайший населенный пункт и вызвал полицию. Причину смерти еще не установили, но предварительно травм на теле не обнаружили.

Как пишет «Пресса», Валентин Шангин в советское время занимался заготовкой смолы с хвойных деревьев в Федотьевском поселении Спасского района. В 90-е производство остановили, но Шангин с напарником продолжили занятие. Позже друг уехал, а Валентин так и остался жить в лесу. В полудоме-полуземлянке он прожил более 30 лет. Пять лет назад мужчина оформил пенсию и ходил за ней в село Веретье за десятки километров. Раз в месяц он закупал там нужные продукты. В основном отшельник ел ягоды и грибы, также ему помогали местные жители.

Фото председателя общества охотников и рыболовов Спасского района Александра Штринева