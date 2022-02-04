Ночью на уборку рязанских улиц вышли 130 спецмашин

В уборке задействовали комбинированные дорожные машины, погрузчики, бульдозеры и самосвалы.

В ночь с 3 на 4 февраля на уборку рязанских улиц вышли 130 спецмашин. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщил сайт мэрии.

Снег убирали с улиц Семчинской, Чапаева, Яхонтова, Первомайском проспекте, Московском шоссе, Приокском путепроводе, улице и площади Соборной, площади Ленина, Маяковского. Также сотрудники провели грейдирование на улицах Костычева, Новаторов и Зафабричной. Всего с рязанских улиц вывезли более 4000 кубометров снега.

В уборке задействовали комбинированные дорожные машины, погрузчики, бульдозеры и самосвалы.