Минобороны начало вакцинацию подростков от COVID-19

Вакцинация проводится «Спутником М» среди подростков 12-17 лет с согласия родителей. При незначительных недомоганиях детей отправляют на медобследование.

Министерство обороны приступило к вакцинации от коронавируса воспитанников суворовских и нахимовских училищ, а также президентских корпусов и пансионатов. Об этом в пятницу, 4 февраля, РИА Новостям сообщили в пресс-службе ведомства.

Вакцинация проводится «Спутником М» среди подростков 12-17 лет с согласия родителей. При незначительных недомоганиях детей отправляют на медобследование.

В Минобороны заявили, что у армейцев сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции, уровень заболеваемости у них многократно ниже, чем в целом по России.