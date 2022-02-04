Мэрия намерена изъять квартиры из столетнего дома на Цветном бульваре в Рязани

Постановление опубликовали в среду, 2 февраля.

Мэрия намерена изъять квартиры из столетнего дома на Цветном бульваре в Рязани. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 2 февраля.

Согласно документу, земельный участок площадью 922 кв. м. и пять квартир дома № 5 на Цветном бульваре изымут для муниципальных нужд.

Отметим, что дом 1918 года постройки признан аварийным и подлежащим к сносу. В доме до сих пор проживают люди. Кроме того, мэрия планирует изъять дома на Михайловском шоссе, № 234 и 3-м Новопавловском проезде, № 14. В четверг, 3 февраля, на совещании с губернатором мэр Елена Сорокина заявила, что все три дома расселят до конца 2022 года.