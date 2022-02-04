Любимов заявил, что Рязань станет столицей стартапов

В конгресс-отеле «Амакс» прошел форум «От идеи до старта».

В пятницу, 4 февраля, в конгресс-отеле «Амакс» прошел форум стартапов «От идеи до старта». Участие в нем принял губернатор Николай Любимов.

Он сообщил, что для выпускников рязанских вузов и начинающих бизнесменов предусмотрена всесторонняя помощь по наведению стартапов до рынка. Тоже самое с перспективными начинаниями субъектов малого среднего предпринимательства. По его словам, любая достойная идея должна получить поддержку.

Губернатор подчеркнул, что к концу 2022 года завершится строительство технопарка. Там для разработчиков бизнес-проектов на основе уникальных идей бесплатно выделят более тысячи квадратных метров площадей.

«После завершения реконструкции бывшего здания электроподстанции на улице Соборной в 2023 году все помещения комплекса на безвозмездной основе предоставят в распоряжение руководителям самых перспективных стартапов», — отметил Любимов.

По словам губернатора, планируется создание регионального венчурного фонда инвестиций по поддержке инновационных стартапов, так как предприятия промышленного сектора остро нуждаются в свежих идеях и нестандартных решениях.

«Благодаря фонду молодые разработчики не только смогут претендовать на региональные субсидии, но и получить полный объем финансирования на реализацию стартапов. Это будет один из первых в России региональных фондов направленных на поддержку инновационных разработок», — заключил Николай Любимов.

Также он упомянул, что сопровождение стартапов получит поддержку правительства при генерации бизнес-идей, разработке бизнес-плана, при регистрации бизнеса.

На форуме выступили руководитель бизнес-инкубатора РГРТУ Андрей Цветков, генеральный директор ООО «Квантром Групп» Максим Шадрин, коммерческий директор рязанского предприятия «Келлер-РУС» Максим Стрельников.

Они рассказали о своих начинаниях и о том, что студенты и молодые бизнесмены всегда могут связаться с ними для получения консультации и помощи при реализации идей.

«Помощь стартаперам важна прежде всего для экономики и развития региона, для правительства Рязанской области… За 2021 год мы увидели увеличение экспорта нашими предприятиями в 2,5 раза. Мы умеем работать вместе с университетами, со школами и с предприятиями», — сообщил Любимов.

В конце своего выступления, губернатор пригласил молодых разработчиков из других регионов. Он добавил, что все достойные идеи будут востребованы. По его словам, в ближайшем будущем Рязань «станет столицей стартапов».