Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 5-6 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

С 5 февраля в Рязанском цирке начинаются гастроли яркой программы Казанского государственного цирка «Звёзды манежа».

В МКЦ 5 февраля состоится концерт певца, поэта и композитора Сергея Любавина.

Также любителей панк-рока ждет сразу два интересных концерта. 5 февраля в Old Tattoo Bar выступит культовая ска-панк группа Distemper, а 6 февраля в клубе «Акустика города» выступит не менее легендарный Олег «Манагер» Судаков — ярчайший представитель сибирского панк-рока, участник групп «Родина», «Гражданская Оборона», «Коммунизм».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».