Компания «КамАЗ» разработает кроссовер с платформой и технологиями Mercedes-Benz

По предварительным данным, стоимость российской модели составит порядка 1,3 миллиона рублей.

Компания «КамАЗ» планирует разработать кроссовер с платформой и технологиями Mercedes-Benz. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщил портал Naavtotrasse .

Уточняется, что партнером «КамАЗа» станет компания BAIC, которая долгое время сотрудничает с Mercedes-Benz. Она специализируется на выпуске утилитарных внедорожников, которые в России пользуются ограниченным спросом.

Специалисты предполагают, что прототипом будущей новинки «КамАЗа» станет модель Beijing X7, которая в Китае стоит порядка 1,37 миллиона рублей. Причем российский кроссовер позаимствует не только платформу, но и дизайнерские решения. Например, спортивный кузов с удлиненной передней частью и укороченной кормой. Также российскую новинку укомплектуют вытянутой головной оптикой, которая будет сочетаться с крупной радиаторной решеткой.

Салон же нового «Линкора» повторит конфигурацию моделей Mercedes-Benz. Благодаря такому подходу первый кроссовер «КамАЗа» получит сдвоенный экран, объединяющий в себе цифровую приборную панель и крупный сенсорный монитор. Их диагональ составит 10,25 или 12,3 дюйма. Сам интерьер отделают недорогими материалами.

По предварительным данным, стоимость российской модели составит порядка 1,3 миллиона рублей.

Фото Naavtotrasse