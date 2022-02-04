Два человека пострадали в ДТП в Приокском
Авария произошла на улице Дачной в пятницу, 4 февраля.
В Рязани в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщило региональное УМВД.
Авария произошла в пятницу, 4 февраля, примерно в 10:42, в районе дома № 61/32 по улице Дачной.
Между собой столкнулись Lada Vesta и Kia Cerato.
В результате аварии пострадали 24-летний водитель и 27-летняя пассажирка Kia. Им оказали медицинскую помощь.
По предварительным данным, авария случилась из-за несоблюдения очередности проезда водителем Lada.