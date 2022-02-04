Apple открыла представительство в России

Такое решение компания приняла после закона о «приземлении» IT-гигантов, который вступил в силу с 1 января 2022 года. Он подразумевает, что иностранные компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, должны открыть в стране филиал, представительство или учредить российское юрлицо.

Компания Apple открыла представительство в России. Информация об этом в пятницу, 4 февраля, появилась на сайте Роскомнадзора.

Такое решение компания приняла после закона о «приземлении» IT-гигантов, который вступил в силу с 1 января 2022 года. Он подразумевает, что иностранные компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей должны открыть в стране филиал, представительство или учредить российское юрлицо.

В графе статуса исполнения требования на сайте ведомства указано, что компания Apple его исполнила.

Всего в перечень попали 13 иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

Если компании эти требования не выполнят, доступ к их интернет-ресурсу может быть частично ограничен или полностью заблокирован на территории страны.