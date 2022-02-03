В январе мошенники обманули рязанцев на 14 миллионов

Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов и сообщают о проблемах на счетах, просят взять кредиты, перевести деньги на так называемый «резервный счет», который впоследствии обнуляется.

В январе мошенники обманули рязанцев на 14 миллионов 660 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Всего за этот период зарегистрировали 30 случаев мошенничества. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов и сообщают о проблемах на счетах, просят взять кредиты, перевести деньги на так называемый «резервный счет», который впоследствии обнуляется. Рязанцам напомнили, что незнакомым людям не нужно говорить данные счетов и карт, а также посоветовали связаться с родственниками, если мошенники сообщают о том, что с кем-то из семьи что-то произошло.

«В такой ситуации единственным правильным выходом будет положить трубку и позвонить тому человеку, о котором шла речь», — отметили в полиции.